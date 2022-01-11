مخزونات النفط الأوروبية تهبط إلى 1.02 مليار برميل

2022/01/11 | 19:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم الثلاثاء أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية لدى مصافي التكرير الأوروبية هبطت بأكثر من 11% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول.وبلغت المخزونات 1.02 مليار برميل، منخفضة 1% عن مستويات نوفمبر/تشرين الثاني 2021 .وتراجعت معدلات استهلاك الخام في مصافي التكرير الشهر الماضي 4% عن مستويات نوفمبر/ […]

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