2022/01/11 | 19:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XlfSWKxIoaM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عامان على رحيل رسل الكلمة الحرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عامان على رحيل رسل الكلمة الحرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).