2022/01/11 | 19:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: reUvun2Kp54

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا نقلت ايران الملف العراقي من الحرس الثوري الى الاطلاعات؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا نقلت ايران الملف العراقي من الحرس الثوري الى الاطلاعات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).