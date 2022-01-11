التحالف يعلن انطلاق عملية

2022/01/11 | 20:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الثلاثاء، انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد"، وذكر التحالف أن العملية انطلقت صباح اليوم على كافة الجبهات.

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