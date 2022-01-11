3 قرارات فقط في جلسة الحكومة لهذا الأسبوع

2022/01/11 | 20:12 - المصدر: الترا عراق

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الترا عراق - فريق التحرير

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، 3 قرارات فقط في جلسته الاعتيادية الثانية في 2022.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، 11 كانون الثاني/يناير، أنّ "جلسة مجلس الوزراء شهدت استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، واستعدادات وزارة الصحة لمواجهة الموجة الجديدة من الجائحة وإجراءات احتوائها، ووجّه مجلس الوزراء وزارة الصحة ببذل أقصى الجهود في اتخاذ التدابير الوقائية، وتأمين العلاجات والمستلزمات المطلوبة، وتوفير اللقاحات، وحثّ المواطنين على أخذها عبر المنافذ الصحية المنتشرة في عموم العراق".

وأوضح البيان، أنّ مجلس الوزراء أصدر ثلاثة قرارات بعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال:

أولاً/ المصادقة على تقرير لجنة (وضع محددات لاعتبار منطقة منكوبة وآلية معالجة الأوضاع)، المؤلفة بموجب الأمر الوزاري (7900/4/3/20101) في 23 كانون الأول 2020، المرافق ربط كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (و.س1/2/586) المؤرخ في 12 آب 2021، المتضمن في البند رابعًا توصيات اللجنة بشأن المحاور الآتية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي ذكرت خلال الجلسة وحصرها بالكوارث الطبيعية:

محددات تحديد المنطقة المنكوبة.

آلية الإعلان والمعالجة.

ثانيًا/

1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة العامة للنقل البحري إحدى تشكيلات وزارة النقل من (70000000) دينار، فقط سبعون مليون دينار، ليكون (121911468926) ديناراً، فقط مئة وواحد وعشرون مليارًا وتسع مئة وأحد عشر مليونًا وأربع مئة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون دينارًا، استنادًا إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل.

2- أخذ وزارة النقل الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفًا.

ثالثًا/ الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (88 لسنة 2019)، بشأن تأهيل محطات تحلية الماء محافظة البصرة كالآتي:

- تتولى محافظة البصرة تمويل مشروع تأهيل محطات تحلية الماء في محافظة البصرة، ضمن حصة إيرادات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة للبرامج الخاصة.

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