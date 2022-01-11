السيد الصدر: ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

2022/01/11 | 20:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.وقال السيد الصدر في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم".وأضاف: "من ناحية أخرى، فإننا لن نسمح لأحد كائنا من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي..فالحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان".وتابع: "فلا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".

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