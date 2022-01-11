الفصل الأول: أين النساء؟ - جودي كوكس

2022/01/11 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جودي_كوكس الفصل الأول من كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917الكاتبة: جودي كوكسأقصيت النساء من كل الكتابات التأريخية عن الثورة الروسية سواء من اليمين واليسار، والشرق والغرب.



تصف السردية المهيمنة عن الثورة في الغرب الحزب البلشفي كمنظمة من الذكور المخبولين الذين استولوا على السلطة على ظهر الطبقة العاملة.



النساء لم يقمن بأي دور في هذا الانقلاب الذكوري.



في حين يذكر التأريخ الستاليني رجلين تاريخ ......





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