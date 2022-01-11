إصدار مذكرة منع سفر بحق حاكم مصرف لبنان

2022/01/11 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، اليوم الثلاثاء، مذكرة منع سفر بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الملاحق جنائيا من قبل سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ.

وأفادت معلومات لقناة "الجديد" بأن "القاضية عون أصدرت مذكرة منع سفر بحرا و برا وجوا بحق رياض سلامة بناء للشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل".

وفتح القضاء اللبناني في أبريل تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وفي أغسطس 2021، استجوبت النيابة العامة التمييزية في لبنان سلامة في قضايا بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.

وكان "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" قد نشر في عدة تحقيقات، أن سلامة يملك ثلاث شركات مسجلة في لوكسمبورغ تملك ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول، فيما يملك شقيقه رجا شركة واحدة مسجلة باسمه.

واعتبر سلامة في تصريح في نوفمبر الماضي أن "هناك حملة ممنهجة ومبرمجة للنيل مني"، وقال إنه سلم رئيس الحكومة تقريرا "يتضمن التدقيق بحساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام".

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