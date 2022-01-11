الصدر يهدد هؤلاء بالقانون: الحكومة أغلبية وطنية (موقف حاد جداً)

2022/01/11 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أنه لن يسمح لاحد ان يهدد شركائه او السلم الاهلي.

وقال الصدر في تغردية على تويتر تابعتها (بغداد اليوم): "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مفتوح لبعض من مازلنا نحسن الظن بهم".

ادناه نص التغريدة:

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