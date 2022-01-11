خطأ كارثي بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.. مواطن بصدد مقاضاة البرلمان.. ما القصة؟ (صوت)

2022/01/11 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداديعتزم مواطن عراقي، اليوم الثلاثاء، مقاضاة مجلس النواب العراقي بعد نشر رقمه لتلقي الاتصالات لمن يرغب بالترشح لرئاسة الجمهورية، مبينا انه تلقى 350 اتصالاً منذ ليل امس ولغاية الان.

وقال المواطن جعفر صادق في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب نشر رقم هاتف لتلقي الاتصالات عبره لمن يرغب بالترشح لرئاسة الجمهورية".

وأضاف ان "الرقم الذي نشره المجلس يعود لي وانا طالب مدرسة ما تسبب لي بإزعاج كبير وتلقيت العديد من الاتصالات لمواطنين يرغبون بالترشح لرئاسة الجمهورية".وتابع صادق انه تلقى "منذ مساء يوم امس ولغاية الان اكثر من 350 اتصالا"، مؤكداً "عزمه مقاضاة مجلس النواب حول الخطأ الذي تسبب بإزعاجه".

وكانت رئاسة البرلمان أعلنت، الاحد الماضي، عن تحديد رقمين لتلقي الاتصالات لمن يرغب بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ادناه صورة لاعلان مجلس النواب:

واصدرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن رقمي الهاتف الذين اعلنت عنهما للترشيح لرئاسة الجمهورية، وقالت ان الاتصال يكون متاحاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر وان الاتصال في غير اوقات الدوام الرسمي المذكورة لن يكون متاحاً مما اقتضى معه التنويه، الا انها لم تتطرق لموضوع الرقم الثاني للطالب.

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