عمليات الانبار توجه بفتح سيطرة الصقور على مدار 24 ساعة

2022/01/11 | 20:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت قيادة عمليات الانبار، الثلاثاء، بفتح سيطرة الصقور على مدار 24 ساعة.وذكرت العمليات في بيان مقتضب، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قائد عمليات الانبار الفريق الركن نومان الزوبعي وجه بفتح سيطرة الصقور على مدار 24 ساعة بعد أن كانت تغلق في الساعه 12 ليلاً؛ وذلك لتسهيل حركة أبناء المحافظة”.

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