مقتدى الصدر: ماضون بتشكيل حكومة الأغلبية.. لا عودة للاقتتال الطائفي والعنف

2022/01/11 | 20:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، تأكيده على المضي بتشكل حكومة "اغلبية وطنية"، فيما أكد ان بابه مفتوح لبعض من "مازلنا نحسن الظن بهم".

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وشدد الصدر في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (11 كانون الثاني 2022)، على "عدم السماح لأحد كأننا من كان ان يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي..



فالحكومة القادمة حكومة قانون لامجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان".

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