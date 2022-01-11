مجلس النواب يصدر توضيحاً بشأن أرقام هواتف الترشيح لرئاسة الجمهورية

2022/01/11 | 20:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن رقمي الهاتف الذين اعلنت عنهما للترشيح لرئاسة الجمهورية.وقالت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات وتسجيلات فيديوية تشير الى ان الهاتفين المخصصين لتلقي اتصالات الراغبين بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية كانا مغلقين”.واكدت على ، …

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