إخماد حريق اندلع داخل محلات تجارية وسط بغداد

2022/01/11 | 20:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، بإخماد حريق اندلع داخل محلات لتجارة الديكورات وساحة متروكة قرب بنايات سكنية وسط بغداد.وذكر بيان للمديرية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل ثلاث محلات تجارية مشيدا من الواح السندويج بنل سريع للاشتعال ” تجاوز” متخذة لتجارة مواد …

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