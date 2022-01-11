ذي قار.. توجيه بتطوير مشتل بلدية الإصلاح

2022/01/11 | 20:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تفقد مدير بلديات ذي قار المهندس حيدر محسن ، اليوم الثلاثاء، عدداً من المشاريع الخدمية المنفذة ضمن صندوق إعمار المحافظة في قضاء الإصلاح، فيما وجه بتطوير مشتل بلدية القضاء.وقال محسن خلال زيارة ميدانية لقضاء الإصلاح، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “الزيارة تأتي للاطلاع على نسب الإنجاز في مشاريع صندوق إعمار […]

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توجيه بتطوير مشتل بلدية الإصلاح أولاً على ايرث نيوز.

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