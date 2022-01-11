الحشد الشعبي: دمرنا 3 مضافات لداعش الإرهابي خلال اقل من شهر في ديالى

2022/01/11 | 20:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد الحشد الشعبي، الثلاثاء، ان مضافات الانتحاريين في تنظيم داعش الارهابي باتت من الماضي في ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “المفارز الاستخبارية في الحشد الشعبي سعت في السنوات الاخيرة الى انهاء ملف مضافات الانتحاريين في تنظيم داعش الارهابي والتي تدار من قبل خلايا نائمة في […]

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