بشحنة سكر.. ضبط 700 كيلو كوكايين في المانيا

2022/01/11 | 20:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضبطت السلطات الألمانية في ولاية ****ونيا 700 كيلوجرام من الكوكايين مخبأة في شحنة من السكر لدى إحدى شركات المواد الغذائية.وقدرت السلطات الألمانية القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بـ150 مليون يورو، وقالت إن هذه هي أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.وحسبما أعلن مكتب مكافحة الجريمة ومكتب مباحث الجمارك في […]

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ضبط 700 كيلو كوكايين في المانيا أولاً على ايرث نيوز.

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