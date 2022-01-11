أسعار الوقود الأزرق في أوروبا تواصل الانخفاض

2022/01/11 | 20:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ذكرت وكالة “نوفوستي” أن أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تواصل التراجع، حيث هبطت خلال تعاملات اليوم إلى مستوى 900 دولار لكل ألف متر مكعب.وتراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر فبراير على مؤشر TTF، خلال تعاملات اليوم، بنسبة 7.8% إلى مستوى 911.5 دولار لكل ألف متر مكعب.وتستمر أسعار الغاز في أوروبا […]

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