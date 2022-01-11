تصريح للهجرة بشأن إغلاق المخيمات والمنحة المالية للنازحين العائدين

2022/01/11 | 20:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصارالحاجأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، وضع خطة بعيدة المدى تخص النازحين، فيما أكدت إمكانية صرف المنحة المالية للنازحين العائدين.وقال مدير دائرة الفروع والمتحدث باسم الوزارة علي عباس لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة ماضية بخطتها لاعادة النازحين وغلق ملف النزوح"، مبيناً أن "الخطة قد تكون سنوية أو لاكثر من سنة والمرحلة الاولى 2021، قطعت الوزارة شوطا كبيرا وستسير خلال عام 2022 بنفس الاتجاه والخطوات التي عملت بها سابقا والتي تحتاج الى توافق مع البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة". وأضاف: "وضعنا خطة بعيدة المدى من خلال الخطة الوطنية لاعادة النازحين وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء"، مشيراً الى أن "الخطة بعيدة المدى تستغرق من ثلاث الى أربع سنوات، لاعادة تأهيل وترميم وتنظيم وضع النازحين العائدين الى مناطقهم واندماجهم مع المجتمع".وفيما يخص المنحة المالية، أكد عباس أن "المنحة المالية تعتمد على الموازنة وبالتالي تعتمد الموازنة على المصادقة وتشكيل الحكومة"، موضحاً أن "الوزارة بامكانها صرف المنحة المالية للنازحين العائدين الى مناطقهم من خلال الصرف وفق نظام (1/12) لكنها قد تكون قليلة وهذا ايضا يعتمد على السيولة المالية وكل الامور ماضية ضمن السياقات القانونية وحسب الاجراءات الادارية المعتمدة".

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