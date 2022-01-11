توب 5.. التحالف يعلق على

2022/01/11 | 21:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان التحالف عن انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد"، إلى قول السيسي: "ألا يعتبر عدم التدخل في شؤون الدول لتخريبها من حقوق الإنسان؟، إلى عدم توانى سلطان عُمان عن بذل كل ما هو متاح من أجل أبنائنا الأوفياء، إلى كشف محمد صلاح عن سبب بكائه في دورة المياه، وصولًا إلى تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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