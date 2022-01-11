كهرباء ذي قار تكشف احصائية ازالة التجاوزات على الشبكة الوطنية خلال العام الماضي

2022/01/11 | 21:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مديرية كهرباء ذي قار ، اليوم الثلاثاء، عن إزالة “١٣٨١٦” حالة تجاوز على شبكة الكهرباء الوطنية في المحافظة خلال العام الماضي ٢٠٢١.وقال مدير الفرع المهندس احمد حنون، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الحملة نفّذت من قبل ملاكات مراكز الصيانة التابعة لقواطع توزيع كهرباء الجزيرة وتوزيع الشامية وتوزيع شبكة جنوب […]

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