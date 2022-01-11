محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي وتفرض حظر تجوال ليومين

2022/01/11 | 21:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل،

اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي

في الدوائر الحكومية والمدارس، وتطبيق

حظر جزئي للتجوال ليومي الأربعاء

والخميس.

وقال مكتب المحافظ في بيان، إن المحافظ

"وجه بتعطي

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