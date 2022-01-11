بشق الانفس.. تعادل مثير في كلاسيكو العراق (صور)

2022/01/11 | 21:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريقا القوة الجوية والزوراء

بهدفين لكل منهما، مساء اليوم

الثلاثاء، في لقاء القمة الجماهيرية

ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من

الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وضيف ملعب الشعب الدولي مباراة قم

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