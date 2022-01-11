رسالة شديدة اللهجة من الصدر إلى الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة

2022/01/11 | 21:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

رد زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، الثلاثاء، على تهديدات صدرت من بعض أطراف التنسيقي والفصائل المسلحة بعد جلسة البرلمان الأولى.

وقال الصدر في بيان عبر حسابه في تويتر، 11 كانون الثاني/يناير، "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم".

وأضاف الصدر، "لن نسمح لأحد كائنًا من كان أن يهدد شركائنا أو يهدد السلم الأهلي"، مشددًا أنّ "الحكومة القادمة حكومة قانون لا مجال فيها للمخالفة أيًا كانت وممن كان".

وختم الصدر بالقول، "لا عودة إلى الاقتتال الطائفي أو العنف، فإنّ القانون سيكون هو الحاكم".

وسبق أن حذر الإطار، فضلاً عن المتحدث العسكري باسم "كتائب حزب الله"، من "أيام عصيبة قادمة" إثر جلسة البرلمان الأولى التي حسمتها الكتلة الصدرية بعد انسحاب قوى الإطار التنسيقي.

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