طبيب يكشف مصدر سلالات كورونا الجديدة

2022/01/11 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن السلالات الجديدة لـ “كوفيد-19” تظهر نتيجة إصابة الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن الفيروس في جسم هؤلاء الأشخاص يتحور بسرعة كبيرة مقارنة بالآخرين.ويقول، “إذا كانت طفرة الفيروس التاجي تستغرق عادة عدة سنوات، فإنه في جسم الشخص الذي يعاني من نقص […]

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