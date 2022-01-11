مدرب الزوراء يعلق بعد مباراة فريقه مع الجوية

2022/01/11 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عد مدرب نادي الزوراء، حيدر عبد الامير، ان فريقه كان يستحق الفوز في مباراته امام الغريم التقليدي له القوة الجوية.

وقال عبد الأمير، (بغداد اليوم)، إن "الزوراء كان يستحق الفوز اذ قدم مباراة جيدة الا ان الحظ وسوء الطالع انهى المباراة بالتعادل".و اضاف عبد الامير ان "الزوراء في المباريات الأخيرة لم يوفق اذ ان الحظ كان خصما ، مبينا، ان اغلب المباريات التي تعثر بها النوارس كانوا يستحقون الفوز بها".و قدم اعتذاره الى "الجمهور الذي خرج حزينا من فوز كان بمتناول اليد ".

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