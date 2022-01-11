احتجاجات في الناصرية تنديداً باعتقال ناشط مدني

2022/01/11 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الناصرية

اندلعت احتجاحات، اليوم الثلاثاء، في الناصرية تنديداً باعتقال احد الناشطين المدنيين.

وقال مراسل (بغداد اليوم) أن تصعيدا احتجاجيا وقطع للشوارع بالاطارات المشتعلة حصل مساء اليوم في الناصرية، مركز ذي قار.

وبين أن ذلك تنديدا باعتقال الناشط المدني، ضرغام ماجد.

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