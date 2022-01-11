مقتدى الصدر: ماضون بتشكيل حكومة الأغلبية

2022/01/11 | 21:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، تأكيده على المضي بتشكل حكومة “اغلبية وطنية”، فيما أكد ان بابه مفتوح لبعض من “مازلنا نحسن الظن بهم”.وشدد الصدر في تدوينة، اطلع عليها “النور نيوز” عدم السماح لأحد كأننا من كان ان يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي..فالحكومة القادمة حكومة قانون لامجال فيها …

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