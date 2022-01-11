هوشيار زيباري بلهجة ’حادّة’: لم نتنازل عن منصب رئيس الجمهورية

2022/01/11 | 21:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي و بعض المنصات الاعلامية و الجيوش الالكترونية الغير مسؤولة تصريحا مفبركا باسمنا باننا كحزب ديمقراطي كردستاني تنازلنا عن منصب رئيس الجمهورية .



و هذه التقارير بعيدة كل البعد عن الحقيقة و غير صحيحة جملة و تفصيلا و نؤكد بانه لم يصدر عنا هكذا تصريح .



هذا الموقع السيادي مهم جدا للعراق و يحتاج الى توافق كردي اولا و اخيرا .

هوشيار زيباري

القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني

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