أعمال أروستوفان الجديّة - صابر المنتصر

2022/01/11 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صابر_المنتصر أعمال أريستوفان الجدّيةلن أكون ذلك الغريب على نفسه، إنّني أعلم جيّدا ما أريد، كما أنّني أحفظ عن ظهر قلب الطريق التي تؤدّي إلى هدفي، إنّ هدفي في حدّ ذاته وسيلة لتحقيق أهداف آخرين مثلي، كما أنّ الحبّ الذي أشعر به تجاههم ناتج عن معرفتنا الشّديدة بهول ما نعانيه لأن نكون أنفسنا؛ إن الحياة التي اخترت بحرّية مطلقة أن أعيشها لن تكون ببساطة الاختيار، إن كمّ الأفكار التي تسبح في مخيّلتي الآن تضعفني ......





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