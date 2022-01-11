زيباري يصدر بياناً بشأن منصب رئيس الجمهورية

2022/01/11 | 21:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد رد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، على تصريحات نسبت اليه حول منصب رئيس الجمهورية، مؤكدا عدم صور أي تصريح عنه بهذا الشأن.وقال زيباري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية والجيوش الإلكترونية غير المسؤولة تصريحاً مفبركاً باسمناً …

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