البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو العالمي خلال العامين القادمين

2022/01/11 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.1 في المئة، عام 2022، وإلى 3.2 في المئة عام 2023، مقارنة بـ 5.5 في المئة العام الماضي.وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس إن الاقتصاد العالمي “يواجه في وقت واحد كورونا، والتضخم، وعدم اليقين السياسي” وأضاف أن “تزايد عدم المساواة والتحديات الأمنية مؤلمة […]

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