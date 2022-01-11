حصيلة قياسية لأصابات كورونا في تركيا

2022/01/11 | 21:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” حيث تجاوز مستوى 74 ألف حالة.وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية اليوم، وتابعتها “أيرث نيوز”، بـ”تسجيلها 74266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 65236 في بيانات الاثنين”.وأضافت الوزارة أنها “رصدت 137 وفاة […]

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