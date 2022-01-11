2022/01/11 | 21:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، للسفير التركي، اليوم الثلاثاء، على أهمية استمرار العلاقات بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، ان “الاعرجي استقبل، بمكتبه اليوم، السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي، وبحث معه آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها على الصعد كافة.وأعرب […]

ظهرت المقالة الأعرجي يؤكد للسفير التركي أهمية استمرار العلاقات بين البلدين أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي يؤكد للسفير التركي أهمية استمرار العلاقات بين البلدين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي يؤكد للسفير التركي أهمية استمرار العلاقات بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).