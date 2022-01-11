2022/01/11 | 21:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عُثر على كنز يتألّف من نحو 200 قطعة نقدية تعود إلى العصر الروماني شمال غربي إسبانيا بفضل غريب يبحث عن طعام، على ما أفاد علماء الآثار.وحسبما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية، كُشف عن هذا الكنز في نهاية ديسمبر الماضي في “وثائق ما قبل التاريخ والآثار في جامعة مدريد المستقلة”، وهي مجلة دورية تنشرها […]

ظهرت المقالة اكتشاف “كنز أثري” استثنائي في اسبانيا..



والسبب حيوان أولاً على ايرث نيوز.

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