2022/01/11 | 21:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jzbtm94vLC0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهرو عقود المنتسبين الامنيين - عزلونا من ٢٠٠٤ .. ليش ماكو تثبيت؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متظاهرو عقود المنتسبين الامنيين - عزلونا من ٢٠٠٤ .. ليش ماكو تثبيت؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).