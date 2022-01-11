2022/01/11 | 21:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W24icrmOlKY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | العراق يتلقى عروضاً فرنسية جديدة لإنشاء القمر الصناعي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | العراق يتلقى عروضاً فرنسية جديدة لإنشاء القمر الصناعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).