2022/01/11 | 21:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zouykEA-ktA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جمال كوجر - عضو الاتحاد الاسلامي الكردستاني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جمال كوجر - عضو الاتحاد الاسلامي الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).