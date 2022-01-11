أذربيجان تعلن مقتل أحد عسكرييها بـ

2022/01/11 | 21:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأذربيجاني، ذاكر

حسنوف، اليوم الثلاثاء، عن مقتل عسكري

لقوات بلاده جراء قصف من قبل الطرف

الأرميني على الحدود بين البلدين.

وقال حسنوف، في بيان، إنه "قتل جندي بعد

استفزاز من القوات الم

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