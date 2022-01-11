تركيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات بكورونا

2022/01/11 | 21:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء،

حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية

بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"

حيث تجاوز هذا المؤشر مستوى 74 ألف حالة.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في

إحصائية اليوم، بتس

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