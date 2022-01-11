2022/01/11 | 21:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا أعتقد أن هذه البعثات ستواجه مشكلات في إنتاج الطاقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنه التوقيت الأكثر ملاءمة.. روسيا تتهيأ لإطلاق مسبارها القمري) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنه التوقيت الأكثر ملاءمة.. روسيا تتهيأ لإطلاق مسبارها القمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).