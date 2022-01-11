2022/01/11 | 21:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة أرضية بقوة (3) درجات تضرب تل اسقف بمحافظة نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/11 | 21:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية بقوة (3) درجات تضرب تل اسقف بمحافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية بقوة (3) درجات تضرب تل اسقف بمحافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).