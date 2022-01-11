محتجون يقطعون طريقاً في ذي قار

2022/01/11 | 22:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بقيام محتجين بقطع طريق في محافظة ذي قار احتجاجاً على اعتقال ناشط مدني.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تقاطع البهو تم قطعه مساء اليوم وحرق الاطارات من قبل محتجين يطالبون باطلاق سراح الناشط ضرغام".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صوراً للناشط المدني ضرغام ماجد وهو خلف القضبان.

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