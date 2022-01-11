بالصور.. تصاعد الاحتجاجات بعد اعتقال “ناشط مدني” في ذي قار

2022/01/11 | 22:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … افاد مصدر امني في محافظة ذي قار ، اليوم الثلاثاء، بتصاعد وتيرة الاحتجاجات بعد اعتقال ناشط مدني وسط الناصرية.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “العشرات اقدموا على قطع شارع رئيسي وسط مدينة الناصرية بالأطارات المحترقة احتجاجا على اعتقال الناشط “ضرغام ماجد” من قبل القوات الامنية في المحافظة”.واشار الى ان” […]

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