رئيس الوزراء الأردني يهنئ الحلبوسي ويؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

2022/01/11 | 22:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنأ رئيس الوزراء الاردني، بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للبرلمان، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الاخير تلقى اتصالا من رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة؛ لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بدورته الخامسة، متمنيا […]

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