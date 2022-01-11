الحراك العمالي في الأردن: خطوة للأمام.. خطوة للخلف - نديم عبد الصمد

2022/01/11 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نديم_عبد_الصمد خلال السنوات الماضية، تزايدت أهمية الأدوار التي يلعبها المجتمع المدني، وبخاصة الحراكات العمالية، عبر العمل على برامج الدعم الاجتماعي، وتطوير آليات رفع الوعي بقضايا حقوق الإنسان، والمطالبة بحقوق منتسبيها، وصار هذا الدور حلقة وصل بين الخطاب الشعبي الذي يطالب بالتغيير والحكومة صاحبة السلطة، القادرة على التغيير بطبيعة الحال.وبالرصد، يلاحظ أن بعض الحراكات المنظمة نجحت في تحقيق مطالبها، رغم عوائ ......





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