دراسة: ممارسة الرياضة بانتظام يحسن درجات الطلاب في مواد معينة

2022/01/11 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… توصل عدد من الباحثين إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أثناء الدراسة تساعد في تعزيز درجات امتحان التلاميذ في كل من الرياضيات الفرنسية، وذلك لأنها تطور مهاراتهم المعرفية، ولفهم تأثير اللياقة على التعلم اختبر خبراء من جامعة جنيف بسويسرا، مستويات التعليم والنشاط لـ 193 تلميذًا تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 12 عامًا، ومن […]

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