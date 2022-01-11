2022/01/11 | 22:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RJCG3Ym-y1E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فوضى خلال توزيع المنحة المالية للصحفيين | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فوضى خلال توزيع المنحة المالية للصحفيين | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).