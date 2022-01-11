رئيس الوزراء الأردني يهنئ الحلبوسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان

2022/01/11 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تلقَّى اتصالا من رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة؛ لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بدورته الخامسة، متمنيا لسيادته التوفيق". وأكد الخصاونة، خلال الاتصال، بحسب البيان، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، راجياً للعراق وشعبه مزيدا من التنمية والاستقرار.

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