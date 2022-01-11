وزارة الدفاع ترد على أنباء تخصيص 200 دونم لبناء مجمعات سكنية بالموصل

2022/01/11 | 22:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد توعدت وزارة الدفاع، الثلاثاء، بمقاضاة مواطن نشر منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيه الوزير بإحالة 200 دونم من معسكر الغزلاني في مدينة الموصل الى الاستثمار لبناء مجمع سكني لمنتسبي الوزارة.وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “رداً على ما تم تداوله في الموقع الشخصي على الفيس بوك …

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